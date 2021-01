Talianska Confindustria počíta so zhoršením odhadu vývoja ekonomiky

Rím 31. januára (TASR) - Talianska priemyselná loby Confindustria počíta so zhoršením prognózy tohtoročného vývoja ekonomiky napriek tomu, že v druhom polroku očakáva výrazné zotavenie.



Vo svojej mesačnej správe Confindustria uviedla, že v 3. štvrťroku predpokladá začiatok výrazného zotavovania ekonomiky, ktoré by malo prekonať pôvodné odhady. Podmienkou však je rýchly a efektívny vakcinačný program. Na druhej strane, vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) v 1. kvartáli bude horší, než sa čakalo, dodala Confindustria s tým, že spotrebitelia v obave z ďalšej neistoty obmedzujú výdavky.



Spotrebiteľská dôvera by sa mala po uvoľnení obmedzení zvýšiť. Avšak pokles v závere minulého a pokračujúce problémy na začiatku tohto roka povedú s veľkou pravdepodobnosťou k revízii odhadu vývoja ekonomiky za celý rok 2021.



V súčasnosti odhaduje Confindustria rast talianskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 4,8 %. Údaj však nezahrnuje niektoré položky, napríklad zdroje z Európskej únie.



Talianska vláda je optimistickejšia. Minister hospodárstva Roberto Gualtieri minulý týždeň uviedol, že tohtoročný rast Talianska "by nemal byť hlboko pod septembrovou oficiálnou prognózou vlády na úrovni 6 %".