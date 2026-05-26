Utorok 26. máj 2026
Talianska Confindustria žiada urýchlené reformy na oživenie ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rím 26. mája (TASR) - Ak sa má stagnujúca talianska ekonomika zotaviť, sú potrebné urýchlené a rozsiahle reformy. Povedal to v utorok prezident Zväzu talianskeho priemyslu Confindustria Emanuele Orsini, ktorý poukázal na súčasné vysoké ceny energií a nízke investície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Ceny energií predstavujú pre firmy existenčnú hrozbu,“ povedal Orsini na výročnom zasadnutí Confindustrie v Ríme, pričom vyzval vládu na okamžité kroky s cieľom znížiť náklady a podporiť konkurencieschopnosť. Tie sú podľa neho nevyhnutné, keďže výkon ekonomiky je dlhodobo veľmi slabý.

Hrubý domáci produkt Talianska rástol za ostatných 25 rokov ročne v priemere iba o 0,4 %. Na porovnanie, ekonomika celej Európskej únie vykázala za toto obdobie rast v priemere o 1,4 % ročne. V USA dosiahol ročný rast ekonomiky za posledné štvrťstoročie v priemere 2,1 % a v Číne 8 %.

Orsini povedal, že náklady na energie v Taliansku sú jedny z najvyšších v Európe. V tejto súvislosti vyzval napríklad na rýchlejšie schvaľovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, kde je podľa neho približne 4000 povolení momentálne zablokovaných.

S cieľom zabezpečiť stabilné dodávky Orsini zároveň žiada dlhodobé kontrakty na dodávku plynu pre sektory, ktoré sa nedajú ľahko elektrifikovať, ako aj návrat k jadrovej energii. Samotné obnoviteľné zdroje totiž podľa neho na zabezpečenie pravidelných a stabilných dodávok stačiť nebudú. Mimo energií Orsini vyzval vládu na väčšiu podporu menších podnikov vrátane stimulov na podporu fúzií.
