Talianska ekonomika by mala dosiahnuť vládny rastový cieľ nad 3 %

Rím 28. júna (TASR) - Talianske ministerstvo financií predpokladá, že ekonomika zaznamená tento rok rast minimálne na úrovni vládneho cieľa, ktorý Rím revidoval smerom nadol pred dvomi mesiacmi. To znamená, že talianska ekonomika by mala v roku 2022 vzrásť o viac než 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Talianska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, uviedol taliansky štatistický úrad minulý mesiac. Revidoval tak predbežný odhad smerom nahor, keď pôvodne uvádzal pokles na úrovni 0,2 %. Navyše ministerstvo financií v pondelok (27. 6.) uviedlo, že za 2. kvartál očakáva zrýchlenie tempa rastu.



Podľa ministerstva by ekonomika mala mať dostatočný priestor na dosiahnutie tohtoročného vládneho rastového cieľa na úrovni 3,1 %. Nie je však vylúčené, že túto hranicu aj prekoná. Talianska vláda pôvodne počítala tento rok s rastom ekonomiky až o 4,7 %, v apríli však v reakcii na vojnu na Ukrajine svoje odhady revidovala nadol.