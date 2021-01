Rím 15. januára (TASR) - Talianska ekonomika by mala v tomto aj v budúcom roku rásť. Ale na úroveň pred pandémiou nového koronavírusu sa vráti až v roku 2023. Uviedla to v piatok vo svojej prognóze talianska centrálna banka.



Banka odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Talianska tento rok zvýši o 3,5 % po očakávanom masívnom poklese o 9,2 % v roku 2020 v dôsledku blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



V roku 2022 predpovedá Taliansku rast HDP o 3,8 % a potom jeho spomalenie na 2,3 % v roku 2023.



Na jar by sa mal výkon talianskej ekonomiky výrazne zvýšiť na základe očakávaného zlepšenia situácie s novým koronavírusom, keďže Taliansko aj ďalšie štáty v Európskej únii (EÚ) už začali s očkovaním.



Podľa správy centrálnej banky počnúc druhou polovicou roku 2021 a v nasledujúcich dvoch rokoch by mali opatrenia na podporu obnovy hospodárstva financované zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ poskytnúť ekonomike ďalšiu podporu.