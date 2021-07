Talianska ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o vyše 5 percent

Rím 16. júla (TASR) - Talianska ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o viac než 5 %. Uviedla to v piatok talianska centrálna banka, čím mierne zlepšila prognózu z júna. Naopak, v prípade budúceho roka centrálna banka prognózu rastu mierne zhoršila.



Centrálna banka informovala, že hrubý domáci produkt (HDP) Talianska by mal v tomto roku vzrásť o 5,1 %. V predchádzajúcom odhade, ktorý banka zverejnila pred mesiacom, počítala s rastom na úrovni 4,9 až 5 %. Na porovnanie, v minulom roku zaznamenala ekonomika pokles o 8,9 %, čo bol najvýraznejší pokles talianskeho hospodárstva od skončenia druhej svetovej vojny.



V budúcom roku očakáva centrálna banka spomalenie tempa rastu ekonomiky na 4,4 %. To znamená mierne zhoršenie prognózy v porovnaní s júnovým odhadom, ktorý hovoril o spomalení rastu na 4,5 %.



Čo sa týka inflácie, tá by mala podľa centrálnej banky zostať v najbližších rokoch utlmená. Banka očakáva, že tento rok sa harmonizované spotrebiteľské ceny zvýšia medziročne o 1,5 % a v budúcom roku sa rast spomalí na 1,3 %. Na tejto úrovni by potom mala harmonizovaná miera inflácie zotrvať aj v roku 2023.



Miera nezamestnanosti by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 10,5 %. V roku 2022 centrálna banka očakáva pokles na 10,3 % a v ďalšom roku zníženie nezamestnanosti na 9,9 %.