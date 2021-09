Cernobbio 5. septembra (TASR) - Talianska ekonomika by tento rok mohla vzrásť o viac než 5,8 % a zaznamenať nižší deficit a menšie zvýšenie dlhu, než sa pôvodne očakávalo, uviedol v nedeľu taliansky minister hospodárstva Daniele Franco.



Franco na ekonomickej konferencii v Cernobbiu pri jazere Como zdôraznil, že Rím chce využiť postpandemickú obnovu a premeniť ju na vyšší štrukturálny rast.



Talianske ministerstvo financií vo svojej poslednej predpovedi z apríla počítalo s expanziou ekonomiky v tomto roku o 4,5 % a v budúcom roku o 4,8 %. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny v roku 2020 klesla o rekordných 8,9 %.



Od apríla sa však vyhliadky talianskej ekonomiky postupne zlepšovali a parlamentný rozpočtový úrad (UPB) v auguste uviedol, že očakáva v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,8 %.



"Ekonomika zaznamenáva silné oživenie a nemôžeme vylúčiť, že rast HDP bude vyšší, než odhaduje UPB," uviedol Franco. "Rýchle zotavenie je dôležité, ale najväčšou výzvou je dosiahnutie štrukturálne silnejšieho rastu," dodal minister.



Taliansko by malo zverejniť nové prognózy rastu spoločne s novými fiškálnymi cieľmi do 27. septembra.



Franco dodal, že schodok rozpočtu v pomere k výkonu ekonomiky, rovnako ako vývoj dlhu, by mali byť v tomto roku lepšie než pôvodne očakávalo ministerstvo financií. Ministerstvo v apríli predpovedalo, že deficit dosiahne tento rok 11,8 % HDP a dlh stúpne na 159,8 % HDP.