Talianska ekonomika klesla v 2. kvartáli viac, než sa odhadovalo

Rím 1. septembra (TASR) - Ekonomika Talianska zaznamenala v 2. kvartáli výraznejší pokles, než sa pôvodne odhadovalo. Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Úrad v predbežnom odhade z 31. júla stanovil pokles ekonomiky v 2. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,3 %. Spresnené údaje však poukázali na pokles o 0,4 %. Nové údaje sú tak ešte horšie, než predpokladali analytici, ktorí očakávali stagnáciu.



Aj v medziročnom porovnaní sa talianska ekonomika vyvíjala horšie, než uviedol ISTAT v predbežnom odhade 31. júla. Vtedy informoval o raste o 0,6 %, v piatok však rast upravil na 0,4 %.



Revízia údajov za 2. štvrťrok tak komplikuje prognózu na celý rok 2023 v situácii, keď talianska vláda pripravuje rozpočet na budúci rok. V tejto súvislosti viacerí ministri talianskej vlády kritizovali Európsku centrálnu banku (ECB) za prudké zvyšovanie úrokových sadzieb s tým, že to môže eurozónu stlačiť do recesie.



Pod horší vývoj talianskej ekonomiky v 2. štvrťroku, než sa pôvodne čakalo, sa podpísalo výrazné zníženie investícií a vládnych výdavkov v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka, pričom spotrebiteľské výdavky stagnovali. Navyše, dovoz aj vývoz klesli medzikvartálne o 0,4 %.



Vláda v súčasnosti očakáva za celý rok rast o 1 %. To je výrazné zhoršenie vývoja v porovnaní s rokom 2022, v ktorom talianska ekonomika vzrástla o 3,7 %. Ešte pred pár týždňami vláda tento odhad označila za konzervatívny, pričom minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti uviedol, že dúfa v rast na úrovni 1,2 % až 1,4 %.