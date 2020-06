Talianska ekonomika klesne tento rok približne o 8,3 %

Rím 8. júna (TASR) - Výkon talianskeho hospodárstva, ktoré pandémia nového koronavírusu zrazila na kolená, tento rok klesne o približne 8,3 %. Uviedol to v pondelok štatistický úrad ISTAT vo svojej prognóze, ktorú aktualizuje dvakrát ročne.



ISTAT tak výrazne zhoršil predpoveď z decembra 2019, pred vypuknutím pandémie, keď ešte očakával rast tretieho najväčšieho hospodárstva eurozóny o 0,6 %.



V Taliansku podľahlo ochoreniu COVID-19 takmer 34.000 ľudí od jeho odhalenia 21. februára. To je štvrtý najväčší počet obetí na svete.



Talianska vláda zaviedla rozsiahle blokády, aby zabránila šíreniu nákazy. Väčšina tovární a služby tak boli v marci aj v apríli zatvorené.



ISTAT vo svojej prognóze predpokladá, že výdavky domácností v Taliansku klesnú tento rok o 8,7 % a investície o 12,5 %, čím výrazne prispejú k zníženiu hrubého domáceho produktu (HDP).



Predpoveď štatistického úradu je lepšia ako odhad talianskej centrálnej banky, ktorá očakáva pokles HDP o 9,5 %, aj ako jarná prognóza Európskej komisie, ktorá počíta so znížením HDP Talianska o 9,5 %. A zároveň je horšia ako aprílový odhad talianskej vlády, v ktorom predpokladá pokles HDP o 8 %.



V budúcom roku očakáva ISTAT čiastočné oživenie ekonomiky a rast HDP o 4,6 %.



Pri prognóze poklesu ekonomiky za celý tento rok vychádzali štatistici z predpokladu, že v 2. štvrťroku dôjde k prudkému zníženiu HDP, oveľa väčšiemu ako v prvých troch mesiacoch roka, keď klesol o 5,3 %.



V druhej polovici roka by podľa ISTAT mala talianska ekonomika rásť, pričom štatistici neočakávajú "v druhej polovici roka významný návrat epidémie", tzv. druhú vlnu.



ISTAT ďalej predpovedá tento rok priemernú mieru nezamestnanosti na úrovni 9,6 %, čo je lepšie ako 9,9 %, ktoré očakával v decembri. Dôvodom nižšej nezamestnanosti bude však fakt, že si menej ľudí bude hľadať prácu počas recesie. Na ilustráciu, v apríli prišlo Taliansko o približne 274.000 pracovných miest, ale miera nezamestnanosti klesla na 6,3 %, na najnižšiu úroveň za viac ako 12 rokov, pretože ľudia si počas núdzového stavu prestali hľadať prácu.