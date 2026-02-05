< sekcia Ekonomika
Talianska ekonomika má v 2026 rásť rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo
V prípade roka 2027 však bude podľa najnovšieho odhadu tempo rastu oproti pôvodnej prognóze o niečo miernejšie.
Autor TASR
Rím 5. februára (TASR) - Talianska ekonomika by mala v tomto roku rásť výraznejšie, než sa očakávalo v predchádzajúcich mesiacoch. V prípade roka 2027 však bude podľa najnovšieho odhadu tempo rastu oproti pôvodnej prognóze o niečo miernejšie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovší odhad Rozpočtového úradu talianskeho parlamentu (UPB).
Úrad v najnovšej prognóze stanovil rast hrubého domáceho produktu (HDP) Talianska v tomto roku na úrovni 0,7 %. To znamená výrazné zlepšenie odhadu, keďže v októbri UPB počítal s rastom iba o 0,4 %. Za zlepšením prognózy je najmä domáci dopyt, ale aj zvýšenie investícií v rámci plánu obnovy a odolnosti. Okrem toho aj prognózy vývoja exportu sa medzičasom mierne zlepšili.
Rovnaké tempo rastu by mala talianska ekonomika podľa UPB zaznamenať aj v budúcom roku. V tomto prípade však nový odhad predstavuje mierne zhoršenie prognózy, keďže na jeseň úrad predpokladal rast ekonomiky v roku 2027 na úrovni 0,8 %.
UPB zároveň potvrdil pôvodný odhad rastu talianskej ekonomiky za rok 2025. Naďalej počíta s tým, že ekonomika vzrástla o 0,5 %. Oficiálne údaje o vývoji hospodárstva za minulý rok zverejní taliansky štatistický úrad ISTAT 2. marca.
