Talianska ekonomika sa pre koronavírus prepadne do recesie

Bologna 27. februára (TASR) - Talianska ekonomika sa po vypuknutí koronavírusu v severných regiónoch Talianska prepadne v 1. štvrťroku do recesie. Vyhlásil to vo štvrtok think tank Prometeia, ktorý zároveň predpovedal Taliansku aj za celý rok 2020 pokles výkonu hospodárstva o 0,3 %.



Bolonský inštitút uviedol, že v prvých troch mesiacoch roka očakáva medzikvartálne zníženie hrubého domáceho produktu o 0,3 %, čo by znamenalo technickú recesiu po jeho poklese o 0,3 % vo 4. štvrťroku 2019.



Recesia sa zvyčajne definuje ako dva po sebe nasledujúce štvrťroky hospodárskeho poklesu.