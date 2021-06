Talianska ekonomika sa v 1. štvrťroku vďaka stimulom vyhla recesii

Rím 1. júna (TASR) - Talianska ekonomika sa v 1. štvrťroku tesne vyhla recesii, keď nečakane vzrástla, vďaka vládnym stimulom na jej podporu. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT.



Podľa aktualizovaných údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v prvých troch mesiacoch 2021 zvýšil medzikvartálne o 0,1 % po poklese o 1,8 % v predchádzajúcom štvrťroku. Predbežný odhad pritom naznačoval, že HDP sa aj v období január - marec zníži, a to o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní talianska ekonomika v 1. štvrťroku klesla o 0,8 %, čo je tiež lepší výsledok ako jej zníženie o 1,4 % pri predbežnom odhade.



Vláda v Ríme napumpovala viac ako 170 miliárd eur do ekonomiky, aby dokázala čeliť vplyvu blokád, ktoré vlani viedli k poklesu HDP Talianska o takmer 9 %.