Rím 1. decembra (TASR) - Talianska ekonomika sa v 3. kvartáli zotavila a krajina sa tak dostala z technickej recesie, do ktorej skĺzla už v 1. štvrťroku. Tempo rastu však bolo o niečo slabšie, než naznačoval predbežný odhad. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 15,9 %. To je slabší rast, než uvádzal predbežný odhad, ktorý poukazoval na rast ekonomiky na úrovni 16,1 %. Na druhej strane je to výrazné zotavenie v porovnaní s vývojom v 2. kvartáli, v ktorom sa talianska ekonomika prepadla v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu o 13 %.



Talianska ekonomika zároveň vystúpila z technickej recesie, do ktorej skĺzla už v 1. kvartáli. Tá je definovaná ako ekonomický pokles dva kvartály po sebe, pričom talianska ekonomika zaznamenala prvý pokles už vo 4. štvrťroku minulého roka. Vtedy medzikvartálne klesla o 0,2 %. Nasledoval pokles v 1. štvrťroku 2020 o 5,5 % a 13-percentný pokles v 2. kvartáli.



Medziročne zaznamenala ekonomika v 3. štvrťroku pokles o 5 %. Aj v tomto prípade je konečný údaj horší, než uvádzal predbežný odhad. Podľa toho medziročný pokles ekonomiky dosiahol 4,7 %. Na porovnanie, v 2. kvartáli sa talianska ekonomika medziročne prepadla o 18 %.