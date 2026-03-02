< sekcia Ekonomika
Talianska ekonomika sa vlani posilnila o 0,5 %
Domáci dopyt bez zahrnutia zmien stavu zásob k rastu talianskej ekonomiky v minulom roku prispel 1,5 percentuálneho bodu (p. b.).
Autor TASR
Rím 2. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska sa v minulom roku zväčšil o 0,5 %. Konečná spotreba v krajine sa zvýšila o 0,9 % a tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 3,5 %. Taliansky export tovarov a služieb vlani stúpol o 1,2 % a ich import sa posilnil o 3,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Domáci dopyt bez zahrnutia zmien stavu zásob k rastu talianskej ekonomiky v minulom roku prispel 1,5 percentuálneho bodu (p. b.). Čistý export však rastu hospodárstva ubral 0,7 p. b. a o 0,2 p. b. ho znížila zmena stavu zásob. Pridaná hodnota v ťažbe, dobývaní a v produkcii spracovateľského priemyslu sa zväčšila o 0,3 %. V stavebníctve sa zvýšila o 2,4 % a v službách vzrástla o 0,3 %. V poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove však pridaná hodnota klesla o 0,1 %.
Taliansky štatistický úrad zároveň uviedol, že deficit verejných financií krajiny sa vlani zmenšil na 3,1 % HDP z úrovne 3,4 % HDP, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. Verejný dlh Talianska však stúpol na 137,1 % HDP zo 134,7 % HDP v predošlom roku.
