< sekcia Ekonomika
Talianska ekonomika sa zväčšila viac, ako sa očakávalo
Tempo rastu bolo silnejšie, ako očakávali analytici, ktorí prognózovali medzikvartálny rast talianskej ekonomiky o 0,2 %.
Autor TASR
Rím 30. januára (TASR) - Taliansky hrubý domáci produkt sa v posledných troch mesiacoch roka 2025 podľa predbežného odhadu oproti predchádzajúcemu štvrťroku zväčšil o 0,3 %. Uviedol to v piatok štatistický úrad krajiny ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tempo rastu bolo silnejšie, ako očakávali analytici, ktorí prognózovali medzikvartálny rast talianskej ekonomiky o 0,2 %. Produkcia stúpla vo všetkých sektoroch hospodárstva. Výrazne sa posilnilo najmä poľnohospodárstvo a priemysel. Rast ekonomiky podporilo významné zvýšenie domácich výdavkov, ktoré prevážili nad oslabením zahraničného dopytu v dôsledku amerických ciel.
Za celý minulý rok sa talianske hospodárstvo zväčšilo o 0,7 %. Ide o lepší výsledok v porovnaní s predpoveďou talianskej centrálnej banky, ktorá očakávala rast o 0,6 %.
Tempo rastu bolo silnejšie, ako očakávali analytici, ktorí prognózovali medzikvartálny rast talianskej ekonomiky o 0,2 %. Produkcia stúpla vo všetkých sektoroch hospodárstva. Výrazne sa posilnilo najmä poľnohospodárstvo a priemysel. Rast ekonomiky podporilo významné zvýšenie domácich výdavkov, ktoré prevážili nad oslabením zahraničného dopytu v dôsledku amerických ciel.
Za celý minulý rok sa talianske hospodárstvo zväčšilo o 0,7 %. Ide o lepší výsledok v porovnaní s predpoveďou talianskej centrálnej banky, ktorá očakávala rast o 0,6 %.