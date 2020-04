Talianska ekonomika v 1. štvrťroku klesla o 4,7 percent

Rím 30. apríla (TASR) - Talianska ekonomika na začiatku roka pre koronakrízu výrazne klesla a dostala sa do recesie.



Hrubý domáci produkt (HDP) v 1. štvrťroku medzikvartálne padol o 4,7 %, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom prvom odhade. To bol najprudší pokles tretej najväčšej ekonomiky eurozóny od začiatku zverejňovania údaja v roku 1995. Analytici však počítali s ešte výraznejšou kontrakciou, keď v priemere prognózovali -5,4 %.



V poslednom štvrťroku 2019 sa HDP znížil o 0,3 %. To znamená, že talianska ekonomika sa dostala do technickej recesie, ktorá je definovaná dvomi medzikvartálnymi poklesmi po sebe.



Taliansko patrí medzi krajiny najviac zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Najväčší počet nakazených zaznamenali práve ekonomicky najsilnejšie severné regióny Talianska. Vláda musela prijať prísne opatrenia na zastavenie šírenia vírusu, čo v marci spôsobilo výrazné obmedzenie ekonomickej aktivity.



Ratingová agentúra Moody’s očakáva, že taliansky HDP v dôsledku koronakrízy tento rok padne o 9,3 %. Ekonomika by sa mala potom v roku 2021 oživiť a vzrásť o 6,1 %. V rozhovore pre denník La Stampa to povedal hlavný ekonóm agentúry Mark Zandi. Dodal, že tieto prognózy sú odhady a že ich ohrozuje veľká neistota.