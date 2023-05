Talianska ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla viac, ako sa čakalo

Rím 31. mája (TASR) - Talianska ekonomika v 1. štvrťroku 2023 vzrástla po poklese v predchádzajúcom kvartáli. A o niečo viac ako naznačil rýchly odhad. Podporil ju silný domáci dopyt. Uviedol to v stredu štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace do marca 2023 zvýšil o 0,6 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne klesol o 0,1 %. Rýchly odhad pritom signalizoval, že HDP stúpne v 1. kvartáli tohto roka o niečo menej, o 0,5 %.



Tento výsledok podčiarkol značnú odolnosť talianskej ekonomiky voči zvyšovaniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB), a to aj napriek prudko stúpajúcemu dlhu Talianska.



K rastu ekonomiky prispelo oživenie a zvýšenie výdavkov domácností o 0,7 % po poklese o -1,1 % vo 4. kvartáli 2022 aj väčší nárast výdavkov vládnych agentúr (o 1,2 % oproti 0,5 %). Tvorba hrubého fixného kapitálu sa však spomalila na 0,8 % z 2 %. A zároveň čistý zahraničný dopyt negatívne ovplyvnil rast talianskeho HDP, keďže export klesol o 1,4 % a import o 1 %.



V medziročnom porovnaní bol rast HDP Talianska v období od januára do marca 2023 revidovaný tiež smerom nahor na 1,9 % z 1,8 % pri rýchlom odhade.



ISTAT revidoval tiež medziročné tempo rastu ekonomiky vo 4. štvrťroku 2022 na 1,5 % z predchádzajúcich 1,4 %.



Vláda v Ríme v apríli zvýšila svoju prognózu rastu HDP za celý rok 2023 na 1 % z 0,6 %, ale zhoršila predpoveď na budúci rok na 1,5 % z predchádzajúcich 1,9 %. Dôvodom je vplyv vyšších úrokových sadzieb ECB.



Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej čelí tiež ťažkostiam pri plnení politických podmienok Európskej komisie na získanie miliárd eur z fondov na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, ktoré sú určené na podporu rastu. Vláda zároveň dosiahla len malý pokrok pri investovaní financií, ktoré už dostala.