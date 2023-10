Talianska ekonomika v 2. kvartáli klesla o 0,4 %

Rím 5. októbra (TASR) - Talianska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku pokles o 0,4 %. Uviedol to taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý tak potvrdil predchádzajúci odhad. To znamená najvýraznejší pokles od 4. štvrťroka 2020. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Predtým zaznamenala ekonomika pokles v poslednom štvrťroku minulého roka, keď klesla o 0,2 %. Recesii sa však vyhla, keďže v 1. kvartáli tohto roka dosiahla výrazný rast na úrovni 0,6 %.



Pod pokles v 2. štvrťroku sa podpísali najmä pretrvávajúce vplyvy vysokej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré zasahujú do výdavkov domácností a firiem. Spotrebiteľské výdavky síce vzrástli, tempo rastu sa však spomalilo a dosiahlo 0,1 %. V 1. štvrťroku sa medzikvartálne zvýšili o 0,3 %.



Fixné investície po raste v 1. kvartáli klesli o 0,4 % a pokles zaznamenali aj výdavky vlády. Klesli o 0,2 %. Čo sa týka produkcie jednotlivých sektorov, najvýraznejšie klesla produkcia v stavebníctve, a to o 2,6 %. V poľnohospodárstve klesla o 1,4 % a vo výrobe o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala talianska ekonomika rast, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Zatiaľ čo v 1. štvrťroku vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Talianska o 2,1 %, v 2. kvartáli dosiahol rast iba 0,3 %. To je najslabšie medziročné tempo rastu od 1. štvrťroka 2021.