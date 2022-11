Talianska ekonomika v 3. kvartáli vzrástla o 0,5 %

Rím 30. novembra (TASR) - Talianska ekonomika pokračovala aj v 3. štvrťroku 2022 v raste, aj keď pomalším tempom, keďže zápasí so zvyšovaním inflácie aj nákladov na pôžičky. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad ISTAT.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace do konca septembra zvýšil medzikvartálne o 0,5 %. Tempo jeho rastu sa však spomalilo z 1,1 % v 2. štvrťroku.



Taliansko rovnako ako ostatné štáty v Európe bojuje s prudko rastúcou infláciou v dôsledku vojny na Ukrajine aj stúpajúcimi rastúcimi nákladmi na pôžičky. Štatistiky ukázali, že výdavky na konečnú spotrebu v sledovanom období vzrástli o 1,8 %, keďže zvýšenie spotreby domácností o 2,5 % vykompenzovalo pokles vládnych výdavkov o 0,2 %.



Hrubé fixné investície sa tiež zvýšili, a to o 0,8 %. Zmena stavu zásob medzitým prispela k rastu HDP 0,2 percentuálneho bodu. Na druhej strane čistý zahraničný dopyt klesol o 1,3 percentuálneho bodu, keďže import stúpol o 4,2 %, zatiaľ čo export sa zvýšil len o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní talianska ekonomika vzrástla o 2,6 %.