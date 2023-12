Talianska ekonomika v 3. štvrťroku mierne vzrástla

Rím 1. decembra (TASR) - Talianska ekonomika v 3. štvrťroku 2023 mierne vzrástla namiesto očakávanej stagnácie. Ukázali to v piatok revidované údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace do konca septembra 2023 zvýšil o 0,1 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď medzikvartálne klesol o 0,4 %. Predbežný odhad pritom signalizoval nulový rast HDP v období júl - september.



Revízia bola spojená so silným čistým zahraničným dopytom, ktorý ožil a stúpol o 1 % po znížení o 0,7 % v 2. štvrťroku. Podobne aj spotreba domácností sa zvýšila, a to o 0,4 % (0 % v období apríl - jún). Fixné investície ani vládne výdavky sa nezmenili (0 %). Na druhej strane, pokles zásob negatívne prispel k HDP 1,3 %.



Na strane produkcie mierne vzrástol výkon priemyslu (0,3 %) aj služieb (0,1 %), kým sektor poľnohospodárstva klesol o 1,2 %.



Aj v medziročnom porovnaní sa HDP zvýšil o 0,1 % namiesto nulového rastu pri rýchlom odhade a po expanzii o 0,3 % v 2. štvrťroku.