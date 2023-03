Talianska ekonomika v poslednom štvrťroku 2022 klesla

Rím 3. marca (TASR) - Talianska ekonomika v poslednom štvrťroku 2022 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi klesla, a to o 0,1 %. Oznámil to v piatok národný štatistický úrad ISTAT, ktorý tak potvrdil rýchly odhad z 31. decembra. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bol to prvý pokles tretej najväčšej ekonomiky eurozóny od posledného štvrťroka 2020, pod tlakom agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou, ktorá sa snaží skrotiť prudko rastúcu infláciu v menovom bloku.



V medziročnom porovnaní sa hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vo 4. štvrťroku 2022 po revízii zvýšil o 1,4 % namiesto o 1,7 % pri rýchlom odhade.



Výdavky na konečnú spotrebu v Taliansku sa v sledovanom období znížili o 1,1 %, keďže pokles spotreby domácností (-1,6 %) vykompenzoval mierny nárast vládnych výdavkov (0,5 %). Fixné hrubé investície sa medzitým zvýšili o 2 %. Čistý zahraničný dopyt prispel tiež k rastu ekonomiky, a to 1,4-percentuálneho bodu, keď export tovarov a služieb stúpol o 2,6 % a import klesol o 1,7 %.



Za celý rok 2022 vzrástla talianska ekonomika o 3,7 %.



ISTAT revidoval smerom nadol aj údaje za 3. štvrťrok 2022, podľa ktorých sa HDP zvýšil medzikvartálne len o 0,4 %, a nie o 0,5 %, a medziročne o 2,5 % (namiesto o 2,7 %).



Talianske ministerstvo financií vlani v novembri predpovedalo, že ekonomika vo 4. štvrťroku 2022 a tiež v 1. štvrťroku 2023 klesne, čo bude znamenať technickú recesiu, ktorá je definovaná ako dva po sebe idúce štvrťroky poklesu HDP.