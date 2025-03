Talianska ekonomika vlani vzrástla menej, ako vláda plánovala

Rím 3. marca (TASR) - Talianske hospodárstvo vlani vzrástlo o 0,7 %. To je menej ako oficiálna prognóza vlády, ktorá predpovedala, že sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny zvýši o 1 %. Ale rozpočtový deficit klesol viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ISTAT uviedol, že vlaňajšie tempo rastu talianskej ekonomiky bolo rovnaké ako v roku 2023, aj keď mal minulý rok mal štyri pracovné dni viac ako rok predtým.



Tento rok sa talianske ministerstvo financií zameriava na rast HDP na úrovni 1,2 %, čo je údaj, ktorý prakticky všetky nezávislé inštitúty považujú za nereálny. Väčšina analytikov predpovedá Taliansku aj v roku 2025 rast okolo 0,7 %, už tretí rok po sebe. HDP Talianska v 3. aj vo 4. štvrťroku 2024 stagnoval, čo zanechalo extrémne slabé podmienky na jeho rast v roku 2025.



Rozpočtový deficit Ríma však dosiahol minulý rok 3,4 % HDP. To je menej než cieľ vlády na úrovni 3,8 % a prudký pokles zo 7,2 % v roku 2023, keď bol nafúknutý nákladnými stimulmi štátu na energeticky úsporné renovácie domov.



Premiérka Giorgia Meloniová plánuje v tomto roku stlačiť deficit na 3,3 % HDP a v roku 2026 pod 3 % HDP, čo je maximálny povolený limit v Európskej únii. Napriek poklesu rozpočtového deficitu sa verejný dlh Talianska, proporčne druhý najvyšší v eurozóne po Grécku, v roku 2024 zvýšil na 135,3 % HDP zo 134,6 % v predchádzajúcom roku.



Vláda si však pre rok 2024 stanovila cieľ pre dlh vo výške 135,8 % HDP a pre tento rok 136,9 % HDP. Rast dlhu je spôsobený trvalým vplyvom schémy na podporu renovácií domov na verejné financie Talianska, aj keď bola táto z veľkej časti už ukončená.