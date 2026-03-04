< sekcia Ekonomika
Talianska ekonomika vo 4. kvartáli medziročne vzrástla o 0,8 %
Spotreba domácností stúpla o 0,1 % a vládne výdavky o 0,2 %.
Autor TASR
Rím, 4. marca (TASR) - Talianska ekonomika expandovala v poslednom kvartáli 2025 druhý štvrťrok po sebe sebou. Zároveň miera nezamestnanosti v krajine v januári klesla na najnižšiu úroveň v histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od októbra do decembra v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,3 % po náraste o 0,2 % v 3. kvartáli, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT a potvrdil svoj rýchly odhad z 30. januára.
Spotreba domácností stúpla o 0,1 % a vládne výdavky o 0,2 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 0,9 %. Čistý zahraničný dopyt mal negatívny vplyv na vývoj HDP, keďže export klesol o 1,2 %, zatiaľ čo import si polepšil o 1 %.
Z hľadiska jednotlivých odvetví HDP podporil najmä priemysel, zatiaľ čo poľnohospodárstvo a služby zaznamenali miernejšie prírastky.
V medziročnom porovnaní HDP vo 4. kvartáli expandoval o 0,8 % po zvýšení 0,6 % v 3. štvrťroku.
Miera nezamestnanosti v Taliansku klesla v januári na 5,1 % z decembrových 5,5 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od začiatku zaznamenávania tohto údaju. Ekonómovia počítali s nárastom na 5,6 %.
Počet nezamestnaných sa znížil o 99.000 na 1,305 milióna. Zamestnanosť vzrástla na 62,6 % zo 62,4 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od októbra do decembra v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,3 % po náraste o 0,2 % v 3. kvartáli, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT a potvrdil svoj rýchly odhad z 30. januára.
Spotreba domácností stúpla o 0,1 % a vládne výdavky o 0,2 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 0,9 %. Čistý zahraničný dopyt mal negatívny vplyv na vývoj HDP, keďže export klesol o 1,2 %, zatiaľ čo import si polepšil o 1 %.
Z hľadiska jednotlivých odvetví HDP podporil najmä priemysel, zatiaľ čo poľnohospodárstvo a služby zaznamenali miernejšie prírastky.
V medziročnom porovnaní HDP vo 4. kvartáli expandoval o 0,8 % po zvýšení 0,6 % v 3. štvrťroku.
Miera nezamestnanosti v Taliansku klesla v januári na 5,1 % z decembrových 5,5 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od začiatku zaznamenávania tohto údaju. Ekonómovia počítali s nárastom na 5,6 %.
Počet nezamestnaných sa znížil o 99.000 na 1,305 milióna. Zamestnanosť vzrástla na 62,6 % zo 62,4 %.