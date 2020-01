Talianska ekonomika vo 4. kvartáli nečakane klesla

Rím 31. januára (TASR) - Talianska ekonomika zaznamenala vo 4. kvartáli nečakaný pokles, prvý za viac než rok a najvýraznejší za takmer sedem rokov. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu Istat.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska klesol vo 4. kvartáli medzištvrťročne o 0,3 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Výsledok, ktorý analytikov prekvapil, keďže čakali opätovný rast na úrovni 0,1 %, predstavuje prvý pokles za posledných päť kvartálov. Navyše je to najvýraznejší medzikvartálny pokles ekonomiky za takmer sedem rokov.



V medziročnom porovnaní ekonomika Talianska vykázala nulový rast. Aj v tomto prípade ide o výrazne horší vývoj než za 3. kvartál, za ktorý talianske hospodárstvo vzrástlo o 0,5 %. Výsledok opäť zaostal za odhadmi ekonómov. Tí predpokladali, že ekonomika zaznamená rast o 0,3 %.



Pod medzištvrťročný pokles sa podpísali najmä negatívne trendy v sektoroch poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, ako aj slabý domáci dopyt. Na druhej strane, exportné trendy boli pozitívne, dodal Istat.



Talianska ekonomika zápasí s ťažkosťami dlhodobo. V Európskej únii je to okrem Grécka jediná krajina, ktorej HDP sa nedokázal vrátiť na úroveň spred krízy v roku 2007.



Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) bude ekonomika zaostávať za tempom rastu ostatných krajín EÚ aj v nasledujúcom období. Tento rok fond očakáva rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,5 %, v ďalších rokoch sa podľa neho zrýchli iba na 0,6 % až 0,7 %.