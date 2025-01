Talianska ekonomika vo 4. štvrťroku stagnovala

Rím 30. januára (TASR) - Talianska ekonomika vo 4. štvrťroku 2024 opäť stagnovala, už druhý kvartál po sebe. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu ISTAT. Analytici pritom predpovedali, že aspoň mierne vzrastie. Horšie ako očakávané výsledky tak vrhajú tieň na vyhliadky tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa predbežných údajov ISTAT hrubý domáci produkt (HDP) Talianska zostal v posledných troch mesiacoch 2024 rovnaký ako v predchádzajúcom 3. štvrťroku, keď v medzikvartálnom porovnaní stagnoval. Ekonómovia pritom predpovedali jeho zvýšenie a 0,1 %.



V medziročnom porovnaní HDP Talianska v období október - december 2024 vzrástol stabilným tempom o 0,5 % rovnako ako v 3. štvrťroku. To bolo mierne pod očakávaným rastom o 0,6 %.



Za celý rok 2024 vzrástla talianska ekonomika o 0,5 % po očistení o počet pracovných dní, uviedol ISTAT.



Vláda predpovedala rast v roku 2024 o 1 %, no táto projekcia nebola upravená o počet pracovných dní, pričom minulý rok mal o štyri pracovné dni viac ako rok 2023.



Pri pohľade do budúcnosti je výhľad talianskej ekonomiky "zahmlený" geopolitickým napätím, perspektívou amerických obchodných ciel a ťažkosťami, ktorým čelí vláda v Ríme pri využívaní fondov Európskej únie (EÚ) na obnovu po pandémii.