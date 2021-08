Talianska ekonomika vzrástla v 2. kvartáli o vyše 17 %

Rím 31. augusta (TASR) - Talianska ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku medziročne o vyše 17 %, pričom to bol prvý rast po šiestich štvrťrokoch poklesu. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý potvrdil predbežný údaj z konca júla.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol v 2. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 17,3 %, pod čo sa podpísalo postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení, ktoré ochromili chod ekonomiky pred rokom. Je to prvý rast od 3. štvrťroka 2019, v ktorom ekonomika vzrástla o 0,5 %. Nasledujúcich šesť kvartálov zaznamenávala systematický pokles, pričom najvýraznejší evidovala v 2. štvrťroku 2020, keď klesla o 18,2 %.



Spresnené údaje za 2. štvrťrok tohto roka potvrdili predbežný údaj z 30. júla. ISTAT zároveň potvrdil predbežné údaje aj v medzikvartálnom porovnaní, keď zverejnil, že ekonomika Talianska vzrástla oproti 1. štvrťroku po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy o 2,7 %. Zaznamenala tak výrazné zrýchlenie rastu, keďže v prvých troch mesiacoch roka rast dosiahol 0,2 %.