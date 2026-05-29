Piatok 29. máj 2026
Talianska ekonomika vzrástla viac, ako naznačoval predbežný odhad

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Motorom rastu HDP bolo zvýšenie domáceho dopytu o 0,4 %.

Autor TASR
Rím 29. mája (TASR) - Talianske hospodárstvo sa v prvom štvrťroku posilnilo o 0,3 %, čiže rovnakým tempom ako v predchádzajúcom kvartáli. Rast počas januára až marca bol podľa spresnených údajov výraznejší, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa ekonomika zväčšila len o 0,2 %. Ešte viac tak prekonal očakávania, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v prvom štvrťroku zväčší len o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Motorom rastu HDP bolo zvýšenie domáceho dopytu o 0,4 %. Hrubé fixné investície vzrástli o 0,7 %, keďže pokles rezidenčnej výstavby o 2,7 % bol kompenzovaný rastom investícií do nerezidenčných nehnuteľností o 1,3 %. Bilancia zahraničného obchodu k rastu ekonomiky prispela 0,9 percentuálneho bodu (p. b.), keďže vývoz stúpol o 2,2 %, ale dovoz o 0,7 % klesol. Zahraničný obchod tak vykompenzoval negatívny vplyv poklesu zásob, ktorý rastu HDP 1,1 p. b. ubral.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa talianske hospodárstvo počas januára až marca zväčšilo o 0,8 %.
