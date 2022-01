Talianska ekonomika vzrástla vlani o vyše 6 %, prekonala očakávania

Rím 31. januára (TASR) - Talianska ekonomika rástla v minulom roku o viac než 6 %, čím prekonala očakávania. Čiastočne tak vykompenzovala nepriaznivý vývoj v roku 2020, v ktorom klesla o takmer 9 %. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu Istat.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol v minulom roku o 6,5 %, informoval Istat, na ktorý sa odvolala agentúra AFP. Prekonal tak očakávania rastu na úrovni 6 %. Zároveň to znamená prudké zotavenie tretej najväčšej ekonomiky eurozóny po prepade v roku 2020 o rekordných 8,9 %, čo bol dôsledok dlhodobého lockdownu.



V poslednom kvartáli minulého roka vzrástla ekonomika Talianska medziročne o 6,4 %. Výrazne tak zrýchlila tempo rastu po tom, ako v 3. štvrťroku zaznamenala rast na úrovni 3,9 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa však tempo výrazne spomalilo, keď dosiahlo 0,6 % po 2,6-percentnom raste v 3. štvrťroku. V obidvoch prípadoch však aj kvartálne výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s medziročným rastom o 6,2 % a medzikvartálnym o 0,5 %.



Podľa vlády by ekonomika mohla tento rok zaznamenať rast o 4,7 %. Talianska centrálna banka je však menej optimistická. Svoj odhad najnovšie revidovala smerom nadol a počíta s rastom iba o 3,8 %. V decembrovej prognóze ešte očakávala rast na úrovni 4 %.