Talianska finančná skupina Intesa Sanpaolo má novú riaditeľku divízie

Bratislava 2. júla (OTS) - Nahradila Marca Elia Rottigniho, ktorý opúšťa skupinu po svojom vymenovaní za generálneho riaditeľa ABI, talianskej bankovej asociácie.



Paola Papanicolaou, doterajšia zástupkyňa riaditeľa divízie medzinárodných dcérskych bánk tak po novom preberá absolútnu zodpovednosť a to práve aj vďaka svojim odborným znalostiam v kľúčových spoločnostiach skupiny a skúsenostiam v oblasti technologických inovácií. Do skupiny Intesa Sanpaolo nastúpila v roku 2015 a jej vymenovanie zdôrazňuje záväzok spoločnosti Intesa Sanpaolo rozpoznávať a podporovať špičkové manažérske talenty z vnútra organizácie.



Okrem toho skupina zriadila "Pracovnú skupinu pre urýchlenie synergií pre medzinárodné dcérske banky" s cieľom podporiť synergie medzi divíziami. Novozaložená pracovná skupina pomôže medzinárodným bankám Intesa Sanpaolo viac využívať osvedčené postupy Banca dei Territori (divízia zodpovedná za retailové bankovníctvo Intesa Sanpaolo) a divízie IMI Corporate & Investment Banking. Okrem toho sa ďalej posilní spolupráca v oblasti správy majetku, ktorá je kľúčovou silnou stránkou spoločnosti Intesa Sanpaolo. Digitálny a technologický rozvoj sa posilní aj v zahraničných dcérskych spoločnostiach s cieľom dosiahnuť pokročilejšie operácie vo všetkých krajinách, v ktorých skupina pôsobí.



Divízia medzinárodných dcérskych bánk významne prispieva k ziskovosti skupiny Intesa Sanpaolo a v prvom štvrťroku 2024 sa na čistom zisku skupiny podieľala takmer 14 %-tami. ISBD pôsobí na troch kontinentoch, v 12 krajinách s retailovými bankami (oblasť strednej a východnej Európy a Egypt) a so spoločnosťou na správu aktív v Číne. Táto rozsiahla sieť v súčasnosti obsluhuje 7,2 milióna klientov prostredníctvom takmer 900 pobočiek a špecializovanej pracovnej sily s približne 21 000 zamestnancami.



Intesa Sanpaolo s úvermi vo výške viac ako 420 miliárd eur a finančnými aktívami klientov vo výške 1,3 bilióna eur (na konci roka 2023) je najväčšou bankovou skupinou v Taliansku s významnou medzinárodnou prítomnosťou. Je európskym lídrom v oblasti správy majetku so silným zameraním na digitálne technológie a fintech. Skupina do roku 2025 poskytne pôžičky Impact vo výške 115 miliárd EUR na podporu komunít a ekologickej transformácie spolu s programom pomoci ľuďom v núdzi vo výške 1,5 miliardy EUR (2023 - 2027). V sieti múzeí Gallerie d'Italia, ktorú banka vlastní, sa nachádza umelecké dedičstvo a kultúrne projekty s uznávanou hodnotou.