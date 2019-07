Talianska firma Eni oznámila za 2. kvartál pokles zisku o dve tretiny

Čistý zisk dosiahol 424 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom predstavoval 1,25 miliardy eur. To znamená medziročný pokles o 66 %. Upravený čistý zisk klesol o 27 % na 562 miliónov eur.

Miláno 26. júla (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni zaznamenala v 2. kvartáli pokles čistého zisku zhruba o dve tretiny, keď jej výsledky ovplyvnili nižšie ceny ropy a plynu a pokles produkcie.



Znížil sa aj upravený prevádzkový zisk. Dosiahol 2,28 miliardy eur a medziročne tak zaznamenal pokles o 11 %.



Produkcia sa v 2. štvrťroku znížila o 2 % na 1,825 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Firma zároveň uviedla, že tohtoročná produkcia ropy a plynu by mala vzrásť o 2 % až 2,5 %, čo predstavuje mierne skresanie pôvodnej prognózy. V apríli ešte očakávala rast produkcie o 2,5 %.



Pokles zaznamenali aj tržby, ale iba minimálny. Ako Eni informovala, za 2. štvrťrok dosiahli tržby 18,82 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 18,84 miliardy eur.