Talianska firma Illy očakáva, že jej tržby tento rok vzrastú o 10 %
Ceny nespracovanej kávy vzrástli v uplynulých rokoch o 50 %, no aktuálne sa stabilizovali.
Autor TASR
Terst 21. decembra (TASR) - Taliansky producent kávy Illy očakáva v roku 2025 tržby na úrovni okolo 690 miliónov eur. To je o 10 % viac ako v roku 2024. V rozhovore pre denník Corriere della Sera to povedala šéfka firmy Cristina Scocchia. TASR o tom informuje na základe správy APA.
Podľa šéfky firmy tržby na talianskom trhu v tomto roku stúpnu o 11 % a na trhu v USA o 19 %. „V Taliansku sa nám podarilo zvýšiť našu prítomnosť v prémiových hoteloch a reštauráciách a takmer zdvojnásobiť domácu spotrebu,“ uviedla.
V USA podľa nej priniesla spolupráca s Amazonom nárast online predaja o viac než 20 %. Pozitívny vývoj zaznamenala firma aj v ďalších európskych krajinách mimo Talianska, najmä v Nemecku, Francúzsku a Španielsku.
Ceny nespracovanej kávy vzrástli v uplynulých rokoch o 50 %, no aktuálne sa stabilizovali. „Zvýšenie cien sme preniesli na zákazníkov len v obmedzenej miere, čo nám síce stláča marže, ale tržby rastú,“ uviedla Scocchia.
Illy chce v USA v budúcnosti produkovať 15 % až 20 % z tamojšieho predaja lokálne. Firma si od toho sľubuje zlepšenie logistiky a podporu inovácií. V Terste má v prvom štvrťroku 2026 začať fungovať nová výrobná linka. V roku 2025 firma prijala 100 nových zamestnancov a ďalšie prijímanie plánuje v roku 2026.
