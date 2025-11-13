< sekcia Ekonomika
Talianska Generali v prvých 9 mesiacoch 2025 zvýšila zisk o 14 %
Autor TASR
Terst 13. novembra (TASR) - Talianska poisťovňa Generali v prvých 9 mesiacoch 2025 zvýšila zisk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Čistý zisk za prvé tri kvartály medziročne vzrástol o 14 % na 3,3 miliardy eur. Skupina v uvedenom období vybrala poistné vo výške celkovo 73,1 miliardy eur, čo bolo o 3,7 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Podľa Generali sa vybrané poistné sa zvýšilo v oblasti životného aj neživotného poistenia.
Po dvoch rokoch výrazne poznačených prírodnými katastrofami je priebeh roka 2025 priaznivý, komentoval výsledky finančný riaditeľ Cristiano Borean. Podľa Generali by jej tento pozitívny trend mal pomôcť k prekonaniu strategických cieľov trojročného plánu (do roku 2027), ktorý predstavila v januári na dni investorov v Benátkach.
Podľa plánu by mala dividenda na akciu v tomto období rásť o viac ako 10 % ročne. Cieľom je vyplatiť dividendy v celkovej výške 7 miliárd eur.
