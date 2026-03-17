Talianska inflácia bola miernejšia, ako naznačoval predbežný odhad
Minulomesačná medziročná talianska inflácia napriek revízii smerom nadol bola najsilnejšia od vlaňajšieho septembra. Ceny služieb oproti februáru minulého roka vzrástli o 3,6 %.
Autor TASR
Rím 17. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Taliansku sa vo februári zrýchlila na 1,5 % z januárovej úrovne 1 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien však vo februári bolo mierne slabšie, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého ceny oproti februáru 2025 stúpli o 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Minulomesačná medziročná talianska inflácia napriek revízii smerom nadol bola najsilnejšia od vlaňajšieho septembra. Ceny služieb oproti februáru minulého roka vzrástli o 3,6 %. Stúpli napríklad ceny dopravných služieb, a to o 2,9 %, a ceny služieb v segmente rekreácie, kultúry a osobnej starostlivosti o 4,9 %. Ceny tovarov sa znížili o 0,2 %. Pokračovalo aj zlacňovanie energií. Regulované ceny energií medziročne klesli o 11,6 % a neregulované o 6,2 %.
Medzimesačne februárové talianske spotrebiteľské ceny stúpli o 0,7 %. Ich rast bol miernejší, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa posilnili o 0,8 %. Aj tak išlo o zrýchlenie rastu po tom, ako sa v januári medzimesačne zvýšili o 0,4 %.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v Taliansku vo februári na úrovni 1,5 %. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 0,5 %.
