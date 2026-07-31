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Talianska inflácia sa v júli spomalila na 2,8 %
Dôvodom bol slabší rast cien čerstvých potravín a neregulovaných cien energií.
Autor TASR
Rím 31. júla (TASR) - Talianska inflácia sa v júli opäť spomalila a bola najnižšia za uplynulé tri mesiace. Dôvodom bol slabší rast cien čerstvých potravín a neregulovaných cien energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien v júli medziročne stúpol o 2,8 % po júnovom náraste o 3 %, uviedol taliansky štatistický úrad.
Tempo rastu cien nespracovaných potravín sa spomalilo na 3,8 % zo 4,4 % v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo tempo rastu neregulovaných cien energií sa zmiernilo na 10,6 % z 13,3 %.
Naopak, tempo rastu regulovaných cien energetických produktov sa zrýchlilo na 14,9 % z 9,2 %. Ceny dopravy sa zvýšili o 1,6 % po +1,1 % v júni.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, stagnovala na 1,6 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo analytici očakávali +0,3 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v júli medziročne stúpol o 2,9 % po +3 % v júni.
Index spotrebiteľských cien v júli medziročne stúpol o 2,8 % po júnovom náraste o 3 %, uviedol taliansky štatistický úrad.
Tempo rastu cien nespracovaných potravín sa spomalilo na 3,8 % zo 4,4 % v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo tempo rastu neregulovaných cien energií sa zmiernilo na 10,6 % z 13,3 %.
Naopak, tempo rastu regulovaných cien energetických produktov sa zrýchlilo na 14,9 % z 9,2 %. Ceny dopravy sa zvýšili o 1,6 % po +1,1 % v júni.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, stagnovala na 1,6 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo analytici očakávali +0,3 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v júli medziročne stúpol o 2,9 % po +3 % v júni.