Utorok 16. december 2025
Talianska inflácia sa v novembri spomalila na 13-mesačné minimum

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Tempo medziročného rastu cien bolo najnižšie od októbra 2024, keď dosiahlo 0,9 %. Štatistici tak revidovali svoj prvý odhad, ktorý počítal so stagnáciou inflácie na úrovni 1,2 %.

Autor TASR
Rím 16. decembra (TASR) - Talianska inflácia sa v minulom mesiaci spomalila na 13-mesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Index spotrebiteľských cien v novembri medziročne stúpol o 1,1 % po októbrovom zvýšení o 1,2 %, uviedol taliansky štatistický úrad Istat. Tempo medziročného rastu cien bolo najnižšie od októbra 2024, keď dosiahlo 0,9 %. Štatistici tak revidovali svoj prvý odhad, ktorý počítal so stagnáciou inflácie na úrovni 1,2 %.

Regulované ceny energií v novembri medziročne padli o 3,2 % a ceny telekomunikačných služieb o 0,8 %. Ceny dopravy vzrástli o 0,9 po +2 % v októbri a ceny čerstvých potravín stúpli o 1,1 % po +1,9 %.

Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, sa spomalila na 1,7 % (revízia z +1,8 %) z 1,9 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v novembri znížili o 0,2 %.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v novembri medziročne vzrástol o 1,1 % po +1,3 % v októbri. V medzimesačnom porovnaní harmonizované ceny klesli o 0,2 %.
