Talianska koalícia sa dohodla na znížení daní a obmedzení cien energií

Rím 17. decembra (TASR) - Talianska vláda sa v piatok dohodla s vládnucimi stranami na znížení daní z príjmu a podnikania v budúcom roku približne o 7,5 miliardy eur. Vyplýva to z dodatku k rozpočtu na rok 2022, ktorý musí ešte predložiť parlamentu na schválenie.



Kabinet v Ríme vyčlení tiež približne 4 miliardy eur na obmedzenie účtov za energie pre domácnosti a firmy, uvádza sa v dodatku.



Rozpočet, ktorý musí parlament schváliť do 31. decembra, má za cieľ zredukovať rozpočtový deficit v roku 2022 na 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z odhadovaných 9,4 % HDP v tomto roku. To signalizuje silný hospodársky rast a koniec stimulačných opatrení zavedených na vrchole pandémie ochorenia COVID-19.



Vzhľadom na stúpajú ceny energií na trhoch v zahraničí, vláda Maria Draghiho vyčlenila ďalších 1,8 miliardy eur, aby sa pokúsila udržať na uzde domáce účty za energie podľa dodatku k rozpočtu. Táto suma je nad rámec 2 miliárd eur, ktoré boli už predtým vyčlenené.



Separátne opatrenie umožní domácnostiam uhrádzať účty za elektrinu a plyn v prvých štyroch mesiacoch budúceho roka v 10 splátkach, čím sa zníži ich vplyv na rodinné financie.



Zníženie daní sa uskutoční najmä prostredníctvom reorganizácie dane z príjmu (IRPEF), a to redukciou počtu daňových sadzieb na štyri z piatich a zvýšením niektorých daňových výhod pre osoby s nízkymi príjmami.



Prvé daňové pásmo pri ročnom príjme do 15.000 eur zostane na úrovni 23 %. Druhé pásmo od 15.000 do 28.000 eur sa zníži na 25 % zo súčasných 27 %.



Najvýraznejšie sa zníži tretie pásmo pri príjmoch od 28.000 do 50.000 eur, a to na 35 % z 38 %.



Štvrté pásmo pri príjmoch od 50.000 do 75.000 eur, naopak, stúpne na 43 % zo 41 %. Ide o sadzbu, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje pri príjmoch nad 75.000 eur, čím sa fakticky ruší piate pásmo dane z príjmov.



Daňová reforma tiež oslobodzuje viac ako 800.000 samostatne zárobkovo činných osôb od platenia regionálnej dane z podnikania.