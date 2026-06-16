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Talianska medziročná inflácia sa v máji zrýchlila
Zrýchlenie inflácie bolo spôsobené najmä vývojom neregulovaných cien energetických produktov, regulovaných cien energetických produktov, dopravných služieb a rekreačných služieb.
Autor TASR
Rím 16. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku sa v máji zvýšila na 3,2 % z úrovne 2,7 %, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Dôvodom bol cenový šok v oblasti energií v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. Úrad tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Zrýchlenie inflácie bolo spôsobené najmä vývojom neregulovaných cien energetických produktov, regulovaných cien energetických produktov, dopravných služieb a rekreačných služieb, uviedol ISTAT. Neregulované ceny energií sa v máji medziročne posilnili o 12,5 % po aprílovom raste o 9,6 %. Regulované ceny energetických produktov stúpli o 5,6 % po aprílovom zvýšení o 5,3 %. Zrýchlil sa aj rast cien dopravy, a to na 1,7 % z 0,6 %, a cien rekreácie na 3 % z 2,6 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a nespracovaných potravín, sa v Taliansku v máji posilnila na 1,7 % z aprílových 1,6 %.
Medzimesačne sa talianske spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,4 %.
Zrýchlenie inflácie bolo spôsobené najmä vývojom neregulovaných cien energetických produktov, regulovaných cien energetických produktov, dopravných služieb a rekreačných služieb, uviedol ISTAT. Neregulované ceny energií sa v máji medziročne posilnili o 12,5 % po aprílovom raste o 9,6 %. Regulované ceny energetických produktov stúpli o 5,6 % po aprílovom zvýšení o 5,3 %. Zrýchlil sa aj rast cien dopravy, a to na 1,7 % z 0,6 %, a cien rekreácie na 3 % z 2,6 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a nespracovaných potravín, sa v Taliansku v máji posilnila na 1,7 % z aprílových 1,6 %.
Medzimesačne sa talianske spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,4 %.