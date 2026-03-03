< sekcia Ekonomika
Talianska medziročná inflácia sa vo februári zrýchlila
Medziročná inflácia v Taliansku sa vo februári podľa predbežného odhadu zrýchlila na 1,6 % z januárovej úrovne 1 %.
Autor TASR
Rím 3. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Taliansku sa vo februári podľa predbežného odhadu zrýchlila na 1,6 % z januárovej úrovne 1 %. Dostala sa tak najvyššie od septembra. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Stúpli hlavne ceny rekreačných, kultúrnych, opatrovateľských a dopravných služieb, a to celkovo o 3 %. Nasledovali ceny nespracovaných potravín (3,6 %) a spracovaných potravín (1,7 %). Znížili sa regulované ceny energií (-11,3 %). Ceny tovarov celkovo klesli o 0,2 %, ale služby o 3,6 % zdraželi.
Oproti januáru sa talianske spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,8 %. Bol to ich najväčší medzimesačný rast od októbra 2022. Zdraželi tabak (3,3 %), rekreačné a opatrovateľské služby (2,1 %), dopravné služby (2 %) a nespracované potraviny (1,1 %).
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v Taliansku vo februári na úrovni 1,6 %. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 0,6 %.
