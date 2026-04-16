Talianska medziročná inflácia v marci stúpla
Marcový medziročný rast talianskych spotrebiteľských cien bol najsilnejší od júla minulého roka.
Autor TASR
Rím 16. apríla (TASR) - Medziročná inflácia v Taliansku sa v marci zrýchlila na úroveň 1,7 % z februárových 1,5 %. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Marcový medziročný rast talianskych spotrebiteľských cien bol najsilnejší od júla minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročný rast cien nespracovaných potravín sa zrýchlil na 4,7 % z úrovne 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Regulované ceny energií boli v Taliansku v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška nižšie už len o 1,6 %. Vo februári boli regulované energie medziročne lacnejšie o 11,6 %. Podobne neregulované ceny energií boli minulý mesiac medziročne nižšie už len o 2 % po tom, ako sa vo februári oslabili o 6,2 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa talianske spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,5 % po tom, ako sa vo februári medzimesačne posilnili o 0,7 %.
