< sekcia Ekonomika
Talianska nezamestnanosť v júni stúpla na sedemmesačné maximum
Počet nezamestnaných Talianov sa v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 97.000 na sedemmesačné maximum 1,46 milióna.
Autor TASR
Rím 30. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku v júni vzrástla na 5,7 % z májovej úrovne 5,3 %. Nenaplnili sa tak očakávania analytikov, že klesne na 5,1 %. Naopak, vyšplhala sa na najvyššiu úroveň od novembra minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných Talianov sa v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 97.000 na sedemmesačné maximum 1,46 milióna. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa zvýšila na 18,4 % z rekordne nízkej úrovne 16,9 %, na ktorej bola v máji.
Počet zamestnancov na krátkodobé úväzky sa v Taliansku v júni v porovnaní s májom zvýšil o 91.000, ale počet ľudí v trvalom pracovnom pomere klesol o 46.000 a počet samostatne zárobkovo činných osôb sa zmenšil o 44.000. Celková miera zamestnanosti v krajine sa však nezmenila a zostala na úrovni 62,9 %.
Počet nezamestnaných Talianov sa v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 97.000 na sedemmesačné maximum 1,46 milióna. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa zvýšila na 18,4 % z rekordne nízkej úrovne 16,9 %, na ktorej bola v máji.
Počet zamestnancov na krátkodobé úväzky sa v Taliansku v júni v porovnaní s májom zvýšil o 91.000, ale počet ľudí v trvalom pracovnom pomere klesol o 46.000 a počet samostatne zárobkovo činných osôb sa zmenšil o 44.000. Celková miera zamestnanosti v krajine sa však nezmenila a zostala na úrovni 62,9 %.