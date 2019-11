Talianska polícia kvôli kauze Ilva prehľadala priestory ArcelorMittalu

Rím 19. novembra (TASR) - Talianska polícia prehľadala priestory oceliarskeho koncernu ArcelorMittal v Miláne a juhotalianskom meste Taranto. K razii došlo krátko po vypuknutí sporu medzi oceliarskou firmou a talianskou vládou za odstúpenie spoločnosti ArcelorMittal od kúpy talianskej oceliarskej firmy Ilva.



ArcelorMittal sám informoval o tom, že polícia prehľadala jeho priestory v Miláne a Tarante. Zároveň dodal, že polícii "poskytol všetky požadované informácie".



Ako uviedla agentúra Reuters, talianska vláda podala v piatok minulý týždeň (15. 11.) žiadosť na súd s cieľom zamedziť odstúpeniu oceliarskeho koncernu od dohody uzatvorenej minulý rok o kúpe oceliarní Ilva. Tie zamestnávajú približne 8200 ľudí, pričom oblasť okolo Taranta trpí vysokou nezamestnanosťou.



ArcelorMittal oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od dohody začiatkom novembra. Urobil tak po tom, ako vláda zrušila koncernu právnu ochranu na obdobie, než uvedie do praxe ekologické opatrenia v oceliarňach Ilva, ktoré sú známe vysokou produkciou toxických emisií. Podľa expertov za sedem rokov zomrelo v oblasti približne 11.550 ľudí a z nich 7500 na srdcovocievne a dýchacie ochorenia a rakovinu. ArcelorMittal mal mať v rámci dohody zaručené obdobie právnej imunity, počas ktorého mal závod uviesť do súladu s environmentálnymi štandardmi. Taliansky parlament to však v júni zrušil a koncern stratil imunitu 3. novembra. Krátko nato oznámil, že od dohody o kúpe odstupuje.



Podľa vlády však ArcelorMittal nemá právo od kontraktu odstúpiť. Firmu obvinila, že otázku právnej imunity zneužíva ako zámienku, aby nemusela prevziať oceliarsku spoločnosť Ilva pre jej vysoké straty. Súdne pojednávanie je naplánované na 27. novembra v Miláne. Ešte predtým, v piatok 22. novembra, sa chce s vedením oceliarskeho koncernu ArcelorMittal stretnúť aj taliansky premiér Giuseppe Conte.