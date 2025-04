Talianska premiérka sa budúci týždeň stretne s Trumpom

Rím 8. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová odcestuje 17. apríla do Washingtonu na stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Oznámila to v utorok počas stretnutia so zástupcami talianskych podnikov v sídle vlády v Ríme, na ktorom sa diskutovalo o vplyve Trumpových ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Médiá špekulujú, že Meloniová by vďaka dobrým vzťahom s Trumpom mohla pomôcť sprostredkovať dohodu v spore o clá na tovar z Európskej únie (EÚ), ktoré zaviedli Spojené štáty. Talianska premiérka sa v januári zúčastnila na Trumpovej inaugurácii ako jediný najvyšší vládny predstaviteľ v rámci EÚ a s administratívou vo Washingtone udržiava priateľské vzťahy. V utorok sa Meloniová stretla so zástupcami podnikateľských a obchodných združení, ktorí sa obávajú negatívnych účinkov ciel. Organizácie vyzvali na začatie rokovaní medzi EÚ a USA, ktoré by zohľadňovali nielen európsky vývoz tovaru, ale aj výraznú nerovnováhu v prospech USA v sektore služieb, najmä v technologickom a vo finančnom sektore.



Spojené štáty sú pre Taliansko druhým najdôležitejším exportným trhom po Nemecku a pred Francúzskom, pričom zodpovedajú za 10,7 % celkového vývozu krajiny. Taliansko má v obchode s USA prebytok takmer 40 miliárd eur, čo sú takmer tri štvrtiny jeho celkového obchodného prebytku.



Trump 2. apríla oznámil, že Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zavádzajú plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. V stredu 9. apríla majú vstúpiť do platnosti ďalšie clá na mnohých obchodných partnerov USA. V prípade Európskej únie ich Washington stanovil na úrovni 20 %.