< sekcia Ekonomika
Talianska priemyselná produkcia klesla v auguste viac, ako sa čakalo
Priemyselná produkcia v auguste medzimesačne padla o 2,4 % po júlovom náraste o 0,4 %, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT.
Autor TASR
Rím 10. októbra (TASR) - Talianska priemyselná produkcia klesla v auguste viac, ako sa očakávalo, a najprudšie za uplynulých osem mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v auguste medzimesačne padla o 2,4 % po júlovom náraste o 0,4 %, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali so znížením len o 0,4 %. Výraznejšie priemyselná produkcia klesla naposledy v decembri 2024, keď padla o 2,7 %.
Produkcia polotovarov aj spotrebných tovarov klesla o 1,2 % a produkcia kapitálových tovarov o 2,2 %. Produkcia energií sa znížila o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní a po úprave o kalendárne vplyvy priemyselná produkcia klesla o 2,7 % po júlovom náraste o 0,9 %. Na neupravenej báze priemyselná produkcia padla až o 5,7 % po +0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Priemyselná produkcia v auguste medzimesačne padla o 2,4 % po júlovom náraste o 0,4 %, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali so znížením len o 0,4 %. Výraznejšie priemyselná produkcia klesla naposledy v decembri 2024, keď padla o 2,7 %.
Produkcia polotovarov aj spotrebných tovarov klesla o 1,2 % a produkcia kapitálových tovarov o 2,2 %. Produkcia energií sa znížila o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní a po úprave o kalendárne vplyvy priemyselná produkcia klesla o 2,7 % po júlovom náraste o 0,9 %. Na neupravenej báze priemyselná produkcia padla až o 5,7 % po +0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.