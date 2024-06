Talianska priemyselná produkcia v apríli nečakane klesla

Rím 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v apríli opäť klesla. To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali, že priemysel v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli ožije a vzrastie. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa výkon priemyslu v Taliansku v apríli 2024 znížil o 1 % v porovnaní s marcom, keď medzimesačne klesol o 0,5 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že talianska priemyselná produkcia v apríli medzimesačne stúpne o 0,3 %.



Apríl bol už štvrtý mesiac po sebe bez rastu produkcie, čo signalizuje významné ťažkosti pre priemyselný sektor v Taliansku, ktoré vyplývajú z vyšších nákladov na pôžičky zo strany Európskej centrálnej banky (ECB).



Štatistiky odhalili, že v apríli klesla v Taliansku produkcia v energetike (-2,1 % oproti nárastu o 1,5 % v marci), polotovarov (-1,2 % oproti -0,2 %) a kapitálových tovarov (-0,1 % oproti -3,5 %). Produkcia spotrebného tovaru stagnovala po poklese o 0,3 % v marci.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku v apríli znížila už 15. mesiac po sebe, a to o 2,9 %.