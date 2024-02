Talianska priemyselná produkcia vzrástla viac, ako sa čakalo

Rím 9. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v decembri 2023 medzimesačne vzrástla, a to viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa štatistík sa výkon priemyslu v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v decembri 2023 zvýšil o 1,1 % oproti novembru, keď medzimesačne klesol o 1,3 %. Tento výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali talianskemu priemyslu v decembri nárast o 0,9 %.



K lepšiemu ako očakávanému výsledku prispelo oživenie výroby spotrebného tovaru v decembri (3 % oproti -1,6 % v novembri), kapitálových produktov (1,6 % oproti 0 %) a polotovarov (0,8 % oproti -1,8 %). Zároveň sa zmiernil pokles produkcie v energetickom sektore (na -2 % z -4,1 %).



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku v decembri 2023 znížila, už jedenásty mesiac po sebe, a to o 2,1 %. Tempo jej poklesu však bolo najmenšie od septembra.



Za celý rok 2023 priemyselná produkcia v Taliansku klesla o 2,5 % v porovnaní s nárastom o 0,4 % v roku 2022.



Cyklické poklesy boli zaznamenané vo všetkých štvrťrokoch minulého roka s výnimkou tretieho, keď došlo k miernemu oživeniu produkcie.