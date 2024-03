Talianska priemyselná produkcia v januári klesla

Rím 20. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v januári klesla, a to viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ISTAT. Tie naznačujú, že priemysel v tretej najväčšej ekonomike eurozóny zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky po zvýšení úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa štatistík sa výkon talianskeho priemyslu v januári 2024 znížil o 1,2 % oproti decembru, keď po revízii medzimesačne naopak vzrástol o 1,2 %. Analytici pritom odhadovali, že produkcia priemyslu v krajine v januári klesne menej, o 0,5 %.



Talianska ekonomika zápasí so zvýšenými úrokovými sadzbami, pričom v januári došlo k poklesu produkcie kapitálových tovarov (-3,6 % oproti 0,9 % v decembri) a spotrebného tovaru (-2 % oproti 3,4 %). Na druhej strane sa zotavila výroba energií (2,5 % oproti -1 %), zatiaľ čo pri polotovaroch stagnovala.



V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v Taliansku v januári klesla, už 12. mesiac po sebe, a to o 3,4 %, najprudšie od augusta.