Talianska priemyselná produkcia v novembri opäť klesla

Rím 11. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v novembri 2023 opäť klesla, a to viac ako v predchádzajúcom mesiaci a tiež viac, ako očakávali analytici. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa štatistík sa výkon priemyslu v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri znížil o 1,5 % oproti októbru, keď medzimesačne klesol o 0,2 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že tempo poklesu produkcie sa v novembri nezmení a zostane na októbrovej úrovni 0,2 %.



Štatistiky odhalili, že všetky odvetvia talianskeho priemyslu zaznamenali v novembri medzimesačný pokles produkcie. Najstrmšie sa v sledovanom období znížila produkcia v energetike, a to o 4,0 %. Výroba polotovarov a spotrebného tovaru klesli zhodne o 1,8 % a produkcia kapitálových tovarov o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní a po očistení od kalendárnych vplyvov a počtu pracovných dní sa pokles priemyselnej produkcie v Taliansku v novembri zrýchlil na 3,1 % z októbrových 1,1 %.