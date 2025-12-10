< sekcia Ekonomika
Talianska priemyselná produkcia v októbri klesla
Oznámil to v stredu štatistický úrad ISTAT.
Autor TASR
Rím 10. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v októbri 2025 klesla viac, ako ekonómovia očakávali po jej náraste v septembri. Oznámil to v stredu štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Štatistiky ukázali, že výkon priemyslu v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v októbri 2025 znížil o 1 % oproti septembru, keď po revízii vzrástol medzimesačne o 2,7 %. Analytici pritom odhadovali, že talianska priemyselná produkcia v októbri klesne menej, o 0,3 %.
K horšiemu ako očakávanému výsledku v októbri prispel medzimesačný pokles produkcie spotrebného tovaru (-1,8 % oproti nárastu o 1 % v septembri), kapitálového tovaru (-1 % oproti 1,4 %) aj polotovarov (-0,3 % oproti 1,4 %). Zároveň produkcia energií rástla oveľa pomalším tempom (0,7 % oproti 4,7 %).
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku v októbri 2025 znížila o 0,3 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že stúpne o 0,2 % a po revidovanom náraste o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Najväčší medziročný pokles produkcie bol zaznamenaný v chemickej výrobe (-6,6 %), vo výrobe textilu, odevov, kože a doplnkov (-5 %) a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (-4,6 %).
Za tri mesiace od začiatku augusta do konca októbra sa priemyselná produkcia znížila o 0,9 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi.
