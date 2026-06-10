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Talianska priemyselná výroba v apríli medzimesačne stúpla o 0,5 %
Tempo medzimesačného rastu produkcie investičných tovarov v Taliansku sa spomalilo na 1 % z marcových 2,1 %. Zrýchlil sa však rast výroby medziproduktov na 0,8 % z marcových 0,3 %.
Autor TASR
Rím 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa v apríli medzimesačne zvýšila o 0,5 % po tom, ako v marci podľa revidovaných údajov vzrástla o 0,6 %. Nenaplnili sa tak prognózy trhu, že sa v apríli o 0,1 % zmenší. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tempo medzimesačného rastu produkcie investičných tovarov v Taliansku sa spomalilo na 1 % z marcových 2,1 %. Zrýchlil sa však rast výroby medziproduktov na 0,8 % z marcových 0,3 %. Zároveň sa spomalilo tempo poklesu produkcie spotrebných tovarov, ktorá sa znížila len o 0,1 % po oslabení o 0,4 % v predošlom mesiaci. Výroba energií klesla len o 0,2 % po znížení o 1,2 % v marci.
Medziročne talianska priemyselná produkcia vzrástla o 1,3 % po marcovom posilnení, ktoré bolo podľa revidovaných údajov na úrovni 1,4 %. Produkcia investičných tovarov stúpla o 6,4 %, výroba medziproduktov vzrástla o 1,8 %, ale produkcia energií o 2,7 % klesla a výroba spotrebných tovarov sa zmenšila o 4,1 %. Z hľadiska odvetví najviac vzrástla výroba dopravných prostriedkov (17,8 %), základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (7,9 %) a strojov a zariadení (6,1 %).
Tempo medzimesačného rastu produkcie investičných tovarov v Taliansku sa spomalilo na 1 % z marcových 2,1 %. Zrýchlil sa však rast výroby medziproduktov na 0,8 % z marcových 0,3 %. Zároveň sa spomalilo tempo poklesu produkcie spotrebných tovarov, ktorá sa znížila len o 0,1 % po oslabení o 0,4 % v predošlom mesiaci. Výroba energií klesla len o 0,2 % po znížení o 1,2 % v marci.
Medziročne talianska priemyselná produkcia vzrástla o 1,3 % po marcovom posilnení, ktoré bolo podľa revidovaných údajov na úrovni 1,4 %. Produkcia investičných tovarov stúpla o 6,4 %, výroba medziproduktov vzrástla o 1,8 %, ale produkcia energií o 2,7 % klesla a výroba spotrebných tovarov sa zmenšila o 4,1 %. Z hľadiska odvetví najviac vzrástla výroba dopravných prostriedkov (17,8 %), základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (7,9 %) a strojov a zariadení (6,1 %).