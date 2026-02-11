< sekcia Ekonomika
Talianska priemyselná výroba v decembri medzimesačne klesla
Produkcia spotrebných tovarov medzimesačne klesla o 0,9 % po raste o 1,1 % v predošlom mesiaci. Výroba medziproduktov sa znížila o 0,4 % po novembrovom posilnení o 0,2 %.
Autor TASR
Rím 11. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa v decembri medzimesačne znížila o 0,4 % po novembrovom raste 1,5 %. Napriek tomu to bol lepší výsledok v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali, že priemysel Talianska sa v decembri medzimesačne zmenší o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia spotrebných tovarov medzimesačne klesla o 0,9 % po raste o 1,1 % v predošlom mesiaci. Výroba medziproduktov sa znížila o 0,4 % po novembrovom posilnení o 0,2 %. Tempo rastu produkcie kapitálových tovarov sa spomalilo na 0,5 % z novembrových 2,1 %. Spomalila sa aj výroba energií, ktorá sa zväčšila o 1,2 % po posilnení o 4,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročne talianska priemyselná produkcia v decembri vzrástla o 3,2 %. Bolo to jej najvýraznejšie zväčšenie od mája 2022. Výroba kapitálových tovarov v porovnaní s decembrom 2024 stúpla o 7,2 %, výroba medziproduktov o 2,9 %, energií o 1,7 % a produkcia spotrebných tovarov sa posilnila 0,1 %.
Najsilnejší medziročný rast v decembri nastal vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (23,8 %), v produkcii ostatných spracovateľských odvetví (9,3 %) a vo výrobe kovových produktov (7,4 %). Za celý rok 2025 však talianska priemyselná produkcia mierne klesla, a to o 0,2 %.
