Talianska produkcia Stellantisu sa podľa odborov prepadne o tretinu

Rím 2. októbra (TASR) - Produkcia automobilky Stellantis v Taliansku tento rok pravdepodobne klesne o tretinu pod 500.000 vozidiel zo 751.000 vyrobených v roku 2023. Dôvodom je pretrvávajúci nízky dopyt na trhu, najmä po elektrických vozidlách, oznámil v stredu odborový zväz FIM-CISL. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľ talianskej vlády zvýšiť do konca dekády produkciu v krajine na milión automobilov ročne sa tak ešte viac vzďaľuje. Holding Stellantis, ktorý vznikol v roku 2021 zlúčením automobilových skupín Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Groupe PSA, zápasí okrem iného s prepadom trhu s elektromobilmi.



Historický závod skupiny Mirafiori v Turíne vyrobil za deväť mesiacov do konca septembra o 68 % menej vozidiel ako v predchádzajúcom roku. Jedným z hlavných dôvodov bolo opakované pozastavenie výroby mestského elektromobilu Fiat 500, ktoré automobilka najnovšie predĺžila tento týždeň, a to do 1. novembra.



Šéf skupiny Carlos Tavares navštívi budúci týždeň taliansky parlament. Vypočutie pred parlamentným výborom sa uskutoční 11. októbra, oznámila spoločnosť v utorok (1. 10.) s tým, že Tavares má záujem poskytnúť zákonodarcom "čo najúplnejší obraz o výrobe skupiny v Taliansku".